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Истребитель США упал в воду при посадке на авианосец

Истребитель США F-18 Super Hornet упал в воду при посадке на авианосец «Гарри Трумэн»

Фото: US Navy / Global Look Press

Истребитель американских ВВС F-18 Super Hornet упал в воду при посадке на авианосец «Гарри Трумэн». Об этом со ссылкой на официальное заявление подразделения сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Средиземном море на фоне штормовой погоды 8 июля. В результате пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает. Истребитель удалось поднять, существенных повреждений он не получил. И самолет, и авианосец, отмечается в сообщении, готовы продолжить выполнение миссии.

Ранее сообщалось, что единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) России в первом квартале 2024 года.

Аналитики отмечают, что авиация остается самым опасным видом вооружения у США. В отличие от них, Вооруженные силы России рассчитывают на высокоточное ракетное вооружение. При этом в США успешно испытали противорадиолокационную ракету увеличенной дальности AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), которая способна поразить российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

Ударная волна
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Платон Щукин
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Истребитель США упал в воду при посадке на авианосец
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