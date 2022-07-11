В США обеспокоились сложностями с обслуживанием авианосцев в Европе

Адмирал ВМС США Кодл: увеличение авианосцев США в ЕС повлечет сложности с их обслуживанием

Необходимость увеличения присутствия авианосной ударной группировки военно-морских сил (ВМС) США в Европе вызывает беспокойство. Об этом заявил глава командования силами флота США адмирал Дэрил Кодл (Daryl Caudle) в разговоре с изданием Defence News.

Он отметил, что увеличение американских военных кораблей в Евросоюзе повлечет определенные сложности с их обслуживанием. В частности, это приведет к нарушению планов технического обслуживания класса, предусмотренных для авианесущих крейсеров, и нарушит планы работы судоремонтных предприятий, пояснил Дэрил.

Кроме того американский адмирал подчеркнул, что состояние кораблей «также не соответствует запланированному».

Ранее стало известно, что единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) России в первом квартале 2024 года.