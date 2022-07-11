Владельца российского аквапарка задержали после гибели подростка в бассейне

Под Волгоградом задержали 59-летнего владельца аквапарка, где утонул 13-летний подросток

Под Волгоградом следователи задержали 59-летнего владельца аквапарка, в котором утонул подросток. Об этом в понедельник, 11 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, бизнесмен нанимал на работу персонал, в том числе инструкторов-спасателей, зная о том, что у них нет соответствующего образования. Кроме того, ради экономии денег он решил сократить штат сотрудников, следящих за безопасностью на воде. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении предпринимателя.

26 июня подросток вместе с семьей приехал из Астрахани в Волжский, чтобы провести время в аквапарке. Во время отдыха мальчик захотел скатиться с одной из горок и попросил отца ждать его возле спуска, однако в последний момент решил спуститься с другой горки. Спустя время его обнаружили мертвым в бассейне.

Следователи выяснили, что причиной смерти стала механическая асфиксия в результате утопления. По результатам просмотра записей с камер выяснилось, что ребенок провел в воде более шести минут после спуска с горки, однако ни спасатели, ни другие сотрудники аквапарка не заметили тонущего мальчика.

27 июня следователи задержали двоих спасателей, Алексея Захарова и его коллегу Данилу Галайду, у которых не было необходимого образования и опыта оказания первой медицинской помощи. Позже их поместили в СИЗО, однако 7 июля Захарова перевели под домашний арест.