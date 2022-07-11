Американскую гимнастку Симону Байлз перепутали с ребенком в самолете

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о том, как ее перепутали с ребенком во время перелета из Вашингтона.

«Мне попытались дать детскую раскраску, когда я села в самолет. Я ответила: "Не нужно, мне 25 лет"», — поделилась подробностями американская спортсменка. Она добавила, что другая стюардесса предложила ей алкогольный коктейль, так что ситуация была улажена.

В октябре 2021 года Байлз рассказала о самом запоминающемся моменте на Олимпийских играх в Токио. Таким событием для гимнастки стало снятие с командного многоборья на соревнованиях. Она подчеркнула, что в 16-летнем возрасте никогда бы так не поступила.

Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира. Ее рост составляет 142 сантиметра.

Синдром отмены: Россия



