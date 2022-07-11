Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Манчестер Юнайтед
Завтра
16:00 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Карабах
Завтра
19:00 (Мск)
Лех П
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Бт
13 июля
20:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
13 июля
21:00 (Мск)
Тобол К
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Гимнастке Байлз предложили детскую раскраску в самолете

Американскую гимнастку Симону Байлз перепутали с ребенком в самолете
Симона Байлз

Симона Байлз. Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports / Reuters

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о том, как ее перепутали с ребенком во время перелета из Вашингтона.

«Мне попытались дать детскую раскраску, когда я села в самолет. Я ответила: "Не нужно, мне 25 лет"», — поделилась подробностями американская спортсменка. Она добавила, что другая стюардесса предложила ей алкогольный коктейль, так что ситуация была улажена.

В октябре 2021 года Байлз рассказала о самом запоминающемся моменте на Олимпийских играх в Токио. Таким событием для гимнастки стало снятие с командного многоборья на соревнованиях. Она подчеркнула, что в 16-летнем возрасте никогда бы так не поступила.

Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира. Ее рост составляет 142 сантиметра.

Синдром отмены: Россия


Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Анонсирован новый пакет санкций ЕС против России
В США рассказали об уязвимости штурмовика A-10
Джонни Депп выпустит песню о суде против Эмбер Херд
Жителя Риги попытались отвезти в психбольницу из-за георгиевской ленточки
Матвиенко отреагировала на указ Путина об упрощенном гражданстве для украинцев
Стала известна судьба Sephora в России
Гимнастке Байлз предложили детскую раскраску в самолете
Бывшего чиновника арестовали по делу о строительстве метро в Красноярске
Появились кадры с последствиями наезда каршеринга на пешеходов в Подмосковье
Любителям статей облегчат жизнь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.