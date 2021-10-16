Гимнастка Байлз рассказала о самом запоминающемся моменте на Олимпиаде в Токио

Гимнастка Байлз заявила, что на Олимпиаде в Токио нашла мужество позаботиться о себе

Американская гимнастка Симона Байлз рассказала о самом запоминающемся моменте на Олимпиаде в Токио. Беседа спортсменки с подписчиками прошла в ее Instagram .

Байлз ответила на вопросы болельщиков, среди которых была соответствующая просьба. «Я нашла мужество позаботиться о себе и поставить себя на первое место», — добавила Байлз. Она также добавила, что в 16-летнем возрасте никогда бы так не поступила.

Гимнастка снялась с командного многоборья на Играх в Токио 27 июля после ошибки в опорном прыжке. В итоге американская команда завоевала серебряную медаль, а победительницами стали россиянки.

Американка после этого пропустила практически все индивидуальные соревнования. Позже она вернулась к упражнениям на бревне, где завоевала бронзовую медаль.