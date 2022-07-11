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Выявлены помогающие определить меланому биомаркеры

В Калифорнийском университете выявили помогающие определить меланому новые биомаркеры

Фото: shutterstock

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе выявили новые биомаркеры, помогающие определить меланому. Исследование опубликовано в журнале Journal of Investigative Dermatology.

В ходе работы специалисты изучили экспрессию более тысячи генов в 134 областях. В этих участках содержались меланоциты — клетки, вырабатывающие пигмент меланин, а также кератиноциты. Исследуемые ткани было получены в результате биопсии 12 различных опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных.

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Выяснилось, что биомаркеры меланомы экспрессируются либо опухолевыми клетками, либо соседними клетками вокруг опухоли. Также оказалось, что S100A8 экспрессировался на самом деле не в иммунных клетках, а кератиноцитами. Дополнительное изучение S100A8 на 252 доброкачественных и злокачественных новообразованиях показало, что экспрессия происходит только в случае меланомы, что может использоваться для диагностики этого заболевания.

В июле 2022 года российские специалисты в совместной работе с китайскими коллегами представили новый способ диагностики рака с использованием наночастиц с помощью синтезирования из смеси аминокислот: цистеина, фенилглицина, триптофана и глутатиона.

Синдром отмены: Россия


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Елена Апазиди
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