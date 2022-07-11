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Мужчина неудачно моргнул и почти на год лишился зрения

Metro: в Великобритании мужчина почти год не мог открыть глаза

Фото: РИА Новости

В Великобритании мужчина почти на год лишился зрения после того, как неудачно моргнул. Об этом сообщает Metro.

Бывший бухгалтер, 67-летний Роберт Грэм, рассказал, что лишился зрения в обычный будний день. Он ехал на работу, вышел на нужной станции из электрички и направился к офису. В какой-то момент ему в лицо начало светить яркое солнце, и он зажмурился. Затем мужчина попытался открыть глаза и с ужасом обнаружил, что не может этого сделать.

Тогда Грэм с помощью рук поднял веки и все же добрался до работы. В офисе он большую часть времени провел с закрытыми глазами, иногда открывая их руками. Несмотря на трудности, мужчина не унывал и верил в то, что вскоре все пройдет. После работ большую часть пути он шел наощупь, периодически поднимая веки руками.

Утром следующего дня Грэм смог открыть глаза, однако спустя несколько часов его веки снова сомкнулись, и он ничего не мог с этим поделать. Врач прописал ему глазные капли, но лечение не помогло. Глаза не почти открывались и к тому же слезились, причем при ярком свете — особенно сильно. Ему также доставлял дискомфорт ветер, под воздействием которого веки смыкались, и их невозможно было разомкнуть без помощи рук.

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Грэму пришлось ходить с закрытыми веками несколько месяцев. Он решился на еще один визит к врачу после того, как врезался в фонарный столб. На этот раз у мужчины диагностировали блефароспазм — непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза, приводящее к продолжительному спазматическому смыканию век. Спазм может сопровождаться слезотечением и ощущением, будто в глазах песок.

Мужчине назначили курс инъекций, которые расслабляют глазные мышцы. Кроме того, каждые два-три месяца Грэму приходится делать 15-16 инъекций ботокса в веки и область вокруг глаз.

Ранее сообщалось, что врач в Университетской больнице Братиславы, Словакия, случайно удалил у пациента здоровый глаз. Представители больницы сообщили, что проводивший операцию специалист отстранен от работы с пациентами.

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Евгения Черкасова
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