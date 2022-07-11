Женщина едва не умерла после популярной процедуры в салоне красоты

Британка Мишель Кларк едва не умерла после коррекции бровей воском и окрашивания в салоне

Жительница Великобритании Мишель Кларк сделала популярную процедуру в салоне красоты и едва не умерла. Ее история заинтересовала журналистов Daily Mail.

Женщина решила сделать коррекцию бровей воском с последующим окрашиванием. Известно, что перед сеансом мастер провела специальный тест, позволяющий выявить непереносимость компонентов состава для эпиляции. Так, после 45 минут аллергопробы реакции на коже клиентки не наблюдалось, поэтому бровистка приступила к процедуре.

Проснувшись утром на следующий день, Кларк почувствовала неприятные ощущения и зуд в области лба. Посмотрев в зеркало, она увидела сильный отек и покраснение. С течением времени дискомфорт усиливался, а кожа покрылась волдырями и стала гноиться. «Я выглядела как монстр. Мои брови были красными, волоски начали осыпаться. Это было ужасно», — вспоминает британка.

Пострадавшая обратилась к врачу, когда почувствовала, что ее дыхание затрудняется. После оказания помощи в клинике ее отправили домой со стероидным кремом, однако состояние пациентки вновь стало ухудшаться. «Было ощущение, будто мои брови и лоб горят», — отметила она.

Отправившись в больницу во второй раз, героиня материала получила курс лечения, включающий в себя антибиотики и антигистаминные препараты. Терапия и процесс восстановления заняли около шести недель, и только по истечении этого срока брови Кларк вновь начали расти. «Впервые в жизни я была настолько близка к смерти», — призналась она.

Британка предположила, что данную реакцию вызвала краска для бровей, так как коррекцию воском она уже успешно делала ранее. По ее мнению, поры раскрылись по время удаления волосков и в них просочились токсичные вещества красителя. «С тех пор я не делала данную процедуру и больше никогда не буду», — заключила женщина.

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