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Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Глава Минздрава Мурашко назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабильная. Об этом, оценивая эпидемиологическую обстановку, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

Министр отметил, что в других странах наблюдается рост числа случаев COVID-19. Он рассказал, что рекомендация вакцинироваться от коронавируса остается — особенно это касается россиян старше 60 лет.

Мурашко также сообщил о возобновлении профилактических медицинских мероприятий в России в полном объеме.

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1 июля в России отменили все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В Роспотребнадзоре пояснили, что это связано с продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии. Так, недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза.

Позднее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом в России — это, по его мнению, может начаться с середины августа или осенью. «Прошло полгода, иммунитет снижается, и люди будут заболевать повторно», — считает специалист.

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Анастасия Шейкина
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