Дипломат допустил запрет России на работу литовских транспортных компаний

Дипломат Рябоконь заявил, что Россия может запретить работу транспортных компаний Литвы

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь допустил запрет на работу литовских транспортных компаний в стране в качестве ответной меры на прекращение Вильнюсом транзита в Калининградскую область. Об этом он сказал в эфире «Соловьев. Live», передает РИА Новости.

По словам дипломата, такое ограничение будет наиболее чувствительной экономической мерой для Литвы. Он уточнил, что речь идет об автотранспортных компаниях, которые занимаются грузоперевозками, в том числе из России в Калининградскую область и обратно. «Это очень большая часть их валового продукта, они приносят в бюджет в виде налогов, отчислений», — добавил он.

Ранее Рябоконь заявил, что Евросоюз не хочет решать проблему транзита товаров в Россию с Литвой. По его мнению, в противном случае проблема уже была бы решена.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как сообщил глава региона Антон Алиханов, под ограничения попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.