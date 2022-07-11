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Стали известны подробности ДТП с участием автобуса на трассе в Крыму

Перевозивший детей водитель автобуса, попавшего в ДТП на трассе в Крыму, уснул за рулем

Фото: МВД по республике Крым

Перевозивший детей из Томской области водитель автобуса, упавшего в кювет на трассе в Крыму, уснул за рулем. Такие подробности ДТП привел источник, знакомый с ситуацией, передает ТАСС.

Всего в транспортном средстве находились семь пассажиров, среди которых шесть детей. Трем несовершеннолетним после ДТП понадобилась госпитализация. Медики зафиксировали у пострадавших переломы. Сейчас их состояние оценивается как стабильное.

О ДТП с участием автобуса стало известно в понедельник, 11 июля. В обстоятельствах случившегося уже начали разбираться сотрудники МВД и региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ДТП с участием перевозившего детей автобуса под Владимиром. В автобусе помимо детей находились семеро взрослых. Никто из них к медикам пока не обращался. Сотрудники полиции организовали проверку.

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Анна Щербакова
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