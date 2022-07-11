Кива заявил о сдаче украинской территории Польше

Экс-депутат Рады Кива заявил о начале официальной сдачи украинской территории Польше

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива прокомментировал законопроект о предоставлении полякам особого статуса на Украине. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Начат процесс официальной сдачи территории Украины Польше», — заявил бывший депутат.

Кива также сыронизировал, отметив, что мечты Польши по возврату своих прежних территорий и воссоздании Речи Посполитой становятся реальностью.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что глава Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особом статусе польских граждан. Представитель законодательного органа в украинском Конституционном суде Ольга Совгиря рассказала, что этот механизм облегчит процедуру пересечения границы.