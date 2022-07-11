Москвичей предупредили о ливнях с градом и шквалистом ветре

МЧС предупредило жителей Москвы о ливнях с градом и шквалистом ветре после полудня

МЧС предупредило жителей Москвы о ливнях с градом и шквалистом ветре после полудня в понедельник, 11 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По прогнозам синоптиков, в городе в начале рабочей недели ожидается гроза с усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду.

Горожанам в таких условиях посоветовали снижать скорость движения на дорогах и увеличивать дистанцию между автомобилями, избегать внезапных маневров, парковать машины вдали от деревьев и не оставлять детей без присмотра.

10 июля на российскую столицу обрушились мощный ураган и ливень, в результате погибли двое мужчин 26 и 62 лет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что обильные осадки в России связаны с процессами перемещения воздушных масс.