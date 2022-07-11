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Двое пострадавших в ДТП с каршерингом в Люберцах скончались

Два человека, пострадавшие в ДТП с участием каршеринга в Люберцах, скончались

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Два человека, пострадавшие в ДТП с участием каршеринга в Люберцах, скончались. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Отмечается, что 14-летняя школьница, которая также пострадала в аварии, находится на амбулаторном лечении. Ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела находятся на контроле в региональной прокуратуре.

Авария произошла вечером 11 июля на Октябрьском проспекте. Предварительно установлено, что водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех переходивших дорогу пешеходов, после чего врезался в припаркованное рядом с остановкой такси. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

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Марина Совина
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