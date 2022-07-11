Идею французских предприятий перейти на мазут вместо газа оценили

Аналитик Листовский счел переход французских предприятий с газа на мазут невыгодным

Использование мазута вместо газа для выработки электроэнергии обычно бывает непродолжительным. Генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в разговоре с «Лентой.ру» назвал идею некоторых французский предприятий перейти на такой вид топлива неудачной.

«Мазуты являются резервным видом топлива. По нормативам каждая станция обязана иметь мазутные хранилища, но, как правило, мазута там не более чем на 10 дней работы станции. Либо должны быть постоянно организованные поставки мазута, либо просто закончатся резервы, и станция встанет. Чтобы перейти на другой вид топлива, нужно фактически построить другую станцию», — объяснил он.

Один из минусов использования мазута вместо газа — его неэкологичность, утверждает Андрей Листовский. Кроме того, он существенно дороже голубого топлива.

«Мазут — это побочный продукт переработки нефти. Любой нефтеперерабатывающий завод изготавливает мазут. Мазут — это фактически сжигать нефть, ни о какой экологии речи не идет. Как резервное топливо он может использоваться неопределенное время. Но стоимость выработки электроэнергии из мазута получается золотая, потому что мы производим электроэнергию из бензина. Это в разы дороже, чем базовый вид топлива для любой станции», — заключил аналитик.

Ранее на конференции «Экономические встречи» во Франции некоторые энергоемкие компании рассказали, что во избежание остановки производства переводят котлы на мазут из-за дефицита газа, передает «Интерфакс». Глава компании Michelin Флоран Менего заявил о готовности перейти в случае необходимости на уголь.

Министр экономики Пятой республики Брюно Ле Мэр назвал самым вероятным сценарием развития газового кризиса полное прекращение поставок со стороны России. По его мнению, Москва готова пойти на такой шаг.