МИД Украины призвал Запад поставить Киеву тяжелое оружие из-за указа Путина

Глава МИД Украины Кулеба призвал Запад дать Киеву тяжелое оружие в ответ на указ Путина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил страны Запада срочно дать Киеву более тяжелое оружие в ответ на указ президента России Владимира Путина об упрощенном гражданстве для украинцев. Соответствующая информация появилась на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Призываю партнеров к жесткой реакции», — заявил он и потребовал ввести новые экономические санкции против Москвы. Кулеба считает, что украинцам не нужно российское гражданство.

В украинском Министерстве иностранных дел назвали указ российского лидера «посягательством на суверенитет и территориальную целостность» страны. Там заявили, что «паспортизация граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины».

В понедельник, 11 июля, Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины, Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла данный указ «достойным ответом достойного государства на проект "анти-Россия"».