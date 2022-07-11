Петр Ян рассказал о будущем в UFC

Россиянин Петр Ян заявил, что в UFC предложили ему возглавить турнир серии Fight Night

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян рассказал о будущем в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Интервью со спортсменом опубликовано в YouTube-канале «Вестник MMA».

29-летний Ян признался, что не знает, кто может стать его следующим соперником в октагоне. Он подчеркнул, что продолжает тренироваться и ждать развития ситуации. Ян добавил, что в UFC предложили ему возглавить турнир серии Fight Night.

«Хотят, чтобы был пятираундовй бой. Ждем, что будет. Я готов выступать», — добавил Ян. В последний раз он дрался в апреле, когда уступил действующему чемпиону UFC в легчайшем весе Алджамейну Стерлингу.

Ян не сумел вернуть титул, который утратил в схватке со Стерлингом в марте 2021-го. Тогда российский спортсмен нанес запрещенный удар и был дисквалифицирован.

Ян завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в схватке с Жозе Алду в июле 2020-го. Всего на счету россиянина 16 побед при трех поражениях.