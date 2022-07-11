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В России допустили появление QR-кодов для всех прививок

Замглавы Минздрава Пугачев допустил появление QR-кодов для всех прививок в России

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

Заместитель глава Минздрава России Павел Пугачев допустил появление QR-кодов для всех прививок. Он отметил, что граждане зачастую не знают, от каких болезней они вакцинированы, и тратят деньги на исследование, а внесение информации в цифровой медицинский профиль человека позволит этого избежать, передают «Известия».

Замминистра указал, что полностью отказываться от QR-кодов после спада заболеваемости коронавирусом не имеет смысла, поскольку этот сервис укоренился во многих сферах жизни россиян.

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Пугачев указал, что в электронный формат с кодом следует перевести как можно больше документов, чтобы они всегда были под рукой на «Госуслугах» и использовались по мере необходимости.

«Взять ту же вакцинацию: кто из нас помнит, какие прививки нам делали на протяжении жизни? Получается, что только мама знает, какие прививки есть у ребенка. Возможно, в школе и детском саду тоже хранится эта информация. Многие, чтобы "вспомнить", сдают дорогостоящие анализы, которые показывают наличие антител к той или иной инфекции», — сказал замглавы Минздрава.

Он добавил, что собранная информация о вакцинации более 80 миллионов россиян может стать первым шагом по созданию цифрового профиля пациента. Кроме того, с помощью подобной системы появится возможность оценить коллективный иммунитет к тому или иному заболеванию и спрогнозировать риски распространения инфекций.

Ранее в июле глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, которое снимает введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В ведомстве сообщили, что решение обусловлено продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии.

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Марина Совина
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