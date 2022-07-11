Соседов назвал главную ошибку Шатунова после распада группы «Ласковый май»

Сергей Соседов назвал главную ошибку Юрия Шатунова после распада группы «Ласковый май»

Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о главной ошибке, которую совершил певец Юрий Шатунов после распада группы «Ласковый май». Об этом он сообщил в эфире YouTube-шоу «Хватит слухов!».

По словам Соседова, главной ошибкой экс-солиста музыкального коллектива был тот факт, что он не поменял свой репертуар. По мнению музыкального критика, Шатунову было необходимо исполнять более серьезные музыкальные композиции в силу своего возраста.

«Петь сегодня в полтинник про первую любовь, первый поцелуй, или "ты ушла и не пришла" — ну это смешно», — сообщил журналист.

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца был назван обширный инфаркт. Родственники исполнителя кремировали его тело: часть праха была захоронена на Троекуровском кладбище, а другая часть — в Германии, где Шатунов жил вместе с семьей.

Позже продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин связал кремацию Юрия Шатунова с попытками скрыть причину его смерти.