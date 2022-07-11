Мошенников арестовали за кражу миллионов у матери погибшего на Украине военного

В Перми мошенников отправили в СИЗО за хищение 12,7 млн рублей у матери погибшего военного

Свердловский районный суд Перми отправил в СИЗО на два месяца четырех мужчин, подозреваемых в хищении 12,7 миллиона рублей у матери погибшего на Украине российского военного. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным инстанции, в мае 2022 года жительнице Прикамья позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Банка России. Они сказали, что россиянка должна перевести им деньги на электронные кошельки и счета в банках. Мошенники заверили женщину, что таким образом работники финансовой организации смогут застраховать средства, хранящиеся на расчетных счетах, после «утечки данных». В результате она перевела аферистам все сбережения, в том числе пособия за погибшего сына и деньги, взятые в кредит.

8 июля фигурантов задержали в Казани. При обыске у них изъяли 50 мобильных телефонов, 250 сим-карт и около 380 банковских карт. В отношении них возбудили дело по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области правоохранители задержали мужчину и двух женщин по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров.