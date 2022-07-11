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Водонаева сравнила Джоли и «переколотых мамашек» из российского шоу-бизнеса

Телеведущая Водонаева заявила, что у актрисы Анджелины Джоли истинная красота

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Журналистка и телеведущая Алена Водонаева оценила внешность американской актрисы Анджелины Джоли и противопоставила звезду «мамашам» из российского шоу-бизнеса. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Так, блогерша прокомментировала видео, на котором звезда фильма «Лара Крофт» предстала вместе с 16-летней дочерью Шайло Джоли-Питт во время концерта итальянской группы Måneskin в Риме. «Джоли — порода, истинная красота, идеальная геометрия и природные пропорции», — отметила она.

При этом Водонаева также высказалась об отечественных инфлюэнсерах и их детях, призвав подписчиков сравнить их с актрисой и ее ребенком. «В нашем шоу-бизнесе, особенно в современной блогерской тусовке, редкость, когда дети похожи на своих мам. На своих прооперированных, переколотых, отекших от вмешательств мам», — заявила ведущая.

В марте Водонаева показала квартиру в Москве, которую приобрела для своего кота Эскобара за 19 миллионов рублей. Недвижимость площадью 50 квадратных метров расположена в центральном районе Хамовники и нуждается в капитальном ремонте. На фото и видео было заметно, что в помещениях много деревянной мебели и прочих деталей из этого материала.

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Карина Черных
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