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Пушилин скорректировал сроки восстановления Мариуполя

Глава ДНР Пушилин заявил, что Мариуполь не удастся полностью восстановить к сентябрю

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Мариуполь не удастся полностью восстановить к сентябрю ввиду большого количества разрушений. Сроки восстановления скорректировал в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«С учетом степени разрушений в Мариуполе все сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьезная», — отметил он.

Ранее Пушилин сообщил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес. Он отметил, что в этом республике поможет Россия. При этом, по его словам, расположенный в городе металлургический комбинат «Азовсталь» будет снесен. На месте завода глава ДНР предложил создать парковую зону или технопарк.

Также глава ДНР назвал процент домов в Мариуполе, не подлежащих восстановлению. По его оценке, более 60 процентов домов подлежат сносу и постройке новых.

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Варвара Кошечкина
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