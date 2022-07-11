Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появились подробности взрыва на железнодорожных путях в Брянской области

Baza: железную дорогу в Брянской области подорвали с помощью устройства с гексогеном

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Взрыв на железной дороге в Брянской области устроили двое неизвестных — они использовали устройство с гексогеном массой около килограмма в тротиловом эквиваленте. Такие подробности публикует Baza в Telegram-канале.

Взрывотехники выяснили, что взрывное устройство, которое было установлено на железнодорожных путях, управлялось дистанционно. Предварительно, взрывы устроили два человека — на это указывают места с примятой травой в десяти метрах друг от друга, где лежали предполагаемые злоумышленники.

Материалы по теме:
«Просто хочу, чтобы все закончилось» Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
«Просто хочу, чтобы все закончилось»Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
15 июня 2022
«Людей очень много» В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
«Людей очень много»В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
27 июня 2022
«Люди приезжают напуганные» Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
«Люди приезжают напуганные»Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
30 июня 2022

Сотрудники правоохранительных органов изъяли с предполагаемых мест расположения подрывников спилы веток, перчатку, шнурок, пачку сигарет, биологические следы и антенну.

Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях на перегоне Робчик — Песчанка перед грузовым поездом в Брянской области 9 июля. Никто не пострадал, железнодорожное полотно также не повреждено. О причинах случившегося пока неизвестно.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса и Украины
Названы приводящие к раннему старению ошибки при уходе за кожей
Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным
Определен самый популярный город для посуточной аренды жилья
Путин сделал гвардейскими два воинских формирования в России
Джонсон отказался поддерживать своего преемника
Стала известна дата похорон Пьера Нарцисса в Камеруне
Появились подробности взрыва на железнодорожных путях в Брянской области
Петербуржцев предупредили о приближении опасного циклона
Оценена вероятность отставки Шольца после скандала с наркотиками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.