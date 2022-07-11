Появились подробности взрыва на железнодорожных путях в Брянской области

Baza: железную дорогу в Брянской области подорвали с помощью устройства с гексогеном

Взрыв на железной дороге в Брянской области устроили двое неизвестных — они использовали устройство с гексогеном массой около килограмма в тротиловом эквиваленте. Такие подробности публикует Baza в Telegram-канале.

Взрывотехники выяснили, что взрывное устройство, которое было установлено на железнодорожных путях, управлялось дистанционно. Предварительно, взрывы устроили два человека — на это указывают места с примятой травой в десяти метрах друг от друга, где лежали предполагаемые злоумышленники.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли с предполагаемых мест расположения подрывников спилы веток, перчатку, шнурок, пачку сигарет, биологические следы и антенну.

Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях на перегоне Робчик — Песчанка перед грузовым поездом в Брянской области 9 июля. Никто не пострадал, железнодорожное полотно также не повреждено. О причинах случившегося пока неизвестно.