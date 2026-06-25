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07:40, 25 июня 2026Экономика

Российский госдолг сократился

В мае 2026-го внешний госдолг России снизился до минимума с лета прошлого года
Вячеслав Агапов

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

В мае 2026-го внешний государственный долг России снизился до минимума с лета прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, за май госдолг снизился на два миллиарда, до 54,9 миллиарда долларов. До этого рекордный уровень задолженности наблюдался в августе 2025 года — он составлял 53,9 миллиарда.

С начала 2026 года обязательства России перед нерезидентами сократились уже на 2,4 миллиарда долларов.

Согласно прогнозу МВФ, госдолг России вырастет к концу 2026 года до 19,1 процента ВВП, а в 2031-м достигнет 29,1 процента.

Дефицит федерального бюджета составил по итогам января-апреля 5,88 триллиона рублей, превысив вдвое прошлогодние уровни за этот же период. В Минфине объясняют такую динамику прежде всего опережающим финансированием расходов.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что размер государственного долга России, составляющий около 17 процентов ВВП, является одним из самых низких среди стран «Большой двадцатки», и важно сохранять его на безопасном уровне. Долг является следствием бюджетного дефицита — источника монетарного финансирования, которое, становясь избыточным, приводит к вытеснению процентными платежами важных расходов нацбюджета, чего нельзя допускать, подчеркнул Силуанов.

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