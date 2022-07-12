Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего замглавы ФСИН
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Ему вменяют совершение преступлений по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Ущерб от его действий составил 330 миллионов рублей. Дело направлено в Одинцовский городской суд.
По данным следствия, в период с 2018 по 2019 год бывший замглавы ФСИН незаконно организовал заключение заведомо неисполнимых госконтрактов на сумму в 3,6 миллиарда рублей на строительство и ремонт объектов по федеральной программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)».
Позже он обеспечил заключение договоров субподряда со связанными с ним фирмами, за что получил от коммерсанта взятку в 2,2 миллиона рублей в виде оплаты аренды дома и коммунальных услуг на территории дачного поселке в Одинцовском районе. Из-за действий Максименко произошел срыв госпрограммы, 19 объектов не были введены в эксплуатацию.
После задержания 26 ноября 2020 года его поместили в СИЗО.