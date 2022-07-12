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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего замглавы ФСИН

Бывшего замдиректора ФСИН осудят по делу о злоупотреблении полномочиями на 330 млн рублей

Фото: пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ему вменяют совершение преступлений по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Ущерб от его действий составил 330 миллионов рублей. Дело направлено в Одинцовский городской суд.

По данным следствия, в период с 2018 по 2019 год бывший замглавы ФСИН незаконно организовал заключение заведомо неисполнимых госконтрактов на сумму в 3,6 миллиарда рублей на строительство и ремонт объектов по федеральной программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)».

Позже он обеспечил заключение договоров субподряда со связанными с ним фирмами, за что получил от коммерсанта взятку в 2,2 миллиона рублей в виде оплаты аренды дома и коммунальных услуг на территории дачного поселке в Одинцовском районе. Из-за действий Максименко произошел срыв госпрограммы, 19 объектов не были введены в эксплуатацию.

После задержания 26 ноября 2020 года его поместили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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