Стало известно о подготовке ИГ к химической атаке в Европе

WP: боевики ИГ планировали создать арсенал оружия и совершить химические атаки в Европе

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) планировали создать арсенал оружия массового поражения и совершить химические атаки на крупные города Европы. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По данным издания, летом 2014 года лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади организовал тайную встречу с экспертом по оружию Салихом ас-Сабави, который недавно освободился после многолетнего заключения в тюрьмах США и Ирака. В прошлом Салих ас-Сабави был известным иракским чиновником: закончив обучение, он, будучи инженером, помогал президенту Ирака Саддаму Хусейну в создании обширного арсенала химического оружия. Отмечается, что лидер ИГ, желавший обзавестись подобным запасом оружия, предложил Сабави работу, и тот согласился.

В течение следующих шести месяцев боевики «Исламского государства» под руководством Сабави стремились собрать самый большой из когда-либо созданных для террористических организаций арсенал химического и, возможно, биологического оружия. Для этих целей члены ИГ производили химическое оружие времен Первой мировой войны, бомбы, ракеты с хлором, а также горчичный газ или иприт. В отчетах иракской курдской разведки, с которыми ознакомились обозреватели The Washington Post, указывается, что план ИГ включал использование данного оружия в Ираке и за рубежом.

В 2014 году официальные лица США узнали, что Сабави работает над производством нового биологического оружия массового поражения. Для создания такого оружия боевики планировали использовать ботулинический токсин и токсин рицина, а также сибирскую язву. В намерения Сабави входило создание запаса оружия, состоящего из нескольких типов химических и биологических агентов, для последующих террористических атак на крупные города Европы. Однако, отмечает издание со ссылкой на действующих и бывших американских официальных лиц, в 2015 году силами США при содействии курдских боевиков Пешмерга была срочно проведена операция по уничтожению Сабави и его программы вооружения.

«Они (члены ИГ — прим. "Ленты.ру") смотрели на Западную Европу. Мы знаем, что они также интересовались военными базами США на континенте или других регионах. В конечном итоге они собирались выбрать самую легкую цель», — рассказал один из осведомленных об операциях «Исламского государства» американских чиновников на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что в июне международная коалиция по борьбе с «Исламским государством» под руководством США в ходе операции в Сирии задержала высокопоставленного лидера группировки. Его личность не называется.

В конце мая турецкие спецслужбы задержали в Стамбуле главаря ИГ Абу аль-Хасана аль-Курейши. Он возглавил группировку в марте 2022 после смерти своего брата, бывшего главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Его настоящее имя — Джума Авад аль-Бадри. По данным западных разведывательных служб, он состоит в различных радикальных иракских группировках с момента военного вторжения Вооруженных сил США в страну в 2003 году.