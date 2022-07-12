Обвиненный в педофилии певец Ар Келли оказался помолвлен с 26-летней женщиной

Обвиненный в педофилии певец Ар Келли (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли) оказался помолвлен с 26-летней женщиной Джойслин Сэвидж. Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что невеста артиста написала письмо в его поддержку и заявила, что в этих отношениях ее пытаются выставить жертвой.

«Роберт не тот монстр, каким его выставляет правительство. Роберт, которого я знаю, очень милый, нежный и добрый. В конце концов, он всегда следил за тем, чтобы я и другие женщины, с которыми он был, получали заботу», — написала она.

В сентябре прошлого года суд присяжных в Нью-Йорке признал музыканта виновным в преступлениях сексуального характера. При этом большая часть пунктов обвинения касалась нарушения так называемого закона Манна, который запрещает перевозку людей через границы штатов для «любых действий сексуального характера».

29 июня 2022 года Ар Келли приговорили к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Прокуроры просили судью приговорить музыканта более чем к 25 годам тюремного заключения, в то время как его адвокаты заявляли, что Ар Келли следует лишить свободы на срок не более 10 лет, поскольку просьба прокуратуры «равносильна пожизненному заключению».