Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Страны Запада ощутили острую нехватку вооружений из-за конфликта на Украине

FT: конфликт на Украине обнажил скудность оборонных запасов Запада

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Конфликт на Украине обнажил серьезную слабость западных стран, связанную со скудностью оборонных запасов, считают колумнисты Financial Times Джон Пол Рэфбоун и Стефф Чавез.

Авторы отмечают: из-за затяжных боев на Украине Запад быстро ощутил нехватку производственных мощностей и рабочей силы, а также столкнулся с путаницей в цепочке поставок различного оборудования. «Украина стала уроком о том, как война до сих пор часто выигрывается с помощью классических элементов и запасов артиллерии, использования наземных войск и оккупации территорий», — полагает бывший директор по планированию политики НАТО Джейми Ши.

Материалы по теме:
Война вслепую. В окрестностях Изюма и Святогорска начались ожесточенные бои. Из городов они переместились в лесную чащу
Война вслепую.В окрестностях Изюма и Святогорска начались ожесточенные бои. Из городов они переместились в лесную чащу
16 июня 2022
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

При этом, указывают Рэфбоун и Чавез, мало кто верит, что Запад вот-вот исчерпает запасы вооружений, снабжая Украину. Чиновники утверждают, что большая часть оборудования, предоставляемого Киеву, остается в наличии или может быть заменена на аналогичные системы. Тем не менее проблемы очевидны: колумнисты в том числе связывают их с тем, что на протяжении последних 20 лет усилия в военной области были направлены ​​на войны на Ближнем Востоке, а не на подготовку к тяжелым танковым и артиллерийским сражениям вроде тех, что происходят на Украине.

Впрочем, высокопоставленные украинские чиновники утверждают, будто Запад не поставляет достаточно вооружений, так как военно-промышленный комплекс Евросоюза перед началом конфликта не был готов к таким поставкам, а США не давали странам возможности запустить собственное серийное производство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Польша приготовилась передать Украине две сотни модернизированных танков
Создан материал для умной одежды
В Москве один тип жилья подешевел впервые с 2019 года
Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Мантурова на должность вице-премьера
Названы лучшие фрукты для сохранения красоты и здоровья после 50 лет
В Энергодаре сбили еще два дрона-камикадзе ВСУ
Доктор Мясников оценил перспективы введения масочного режима в России
Названа причина отсутствия Кокорина на сборах «Фиорентины»
Свекровь задумала перещеголять невестку на свадьбе и была обругана в сети
ДНР понадеялась на признание со стороны КНДР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.