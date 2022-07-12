Страны Запада ощутили острую нехватку вооружений из-за конфликта на Украине

FT: конфликт на Украине обнажил скудность оборонных запасов Запада

Конфликт на Украине обнажил серьезную слабость западных стран, связанную со скудностью оборонных запасов, считают колумнисты Financial Times Джон Пол Рэфбоун и Стефф Чавез.

Авторы отмечают: из-за затяжных боев на Украине Запад быстро ощутил нехватку производственных мощностей и рабочей силы, а также столкнулся с путаницей в цепочке поставок различного оборудования. «Украина стала уроком о том, как война до сих пор часто выигрывается с помощью классических элементов и запасов артиллерии, использования наземных войск и оккупации территорий», — полагает бывший директор по планированию политики НАТО Джейми Ши.

При этом, указывают Рэфбоун и Чавез, мало кто верит, что Запад вот-вот исчерпает запасы вооружений, снабжая Украину. Чиновники утверждают, что большая часть оборудования, предоставляемого Киеву, остается в наличии или может быть заменена на аналогичные системы. Тем не менее проблемы очевидны: колумнисты в том числе связывают их с тем, что на протяжении последних 20 лет усилия в военной области были направлены ​​на войны на Ближнем Востоке, а не на подготовку к тяжелым танковым и артиллерийским сражениям вроде тех, что происходят на Украине.

Впрочем, высокопоставленные украинские чиновники утверждают, будто Запад не поставляет достаточно вооружений, так как военно-промышленный комплекс Евросоюза перед началом конфликта не был готов к таким поставкам, а США не давали странам возможности запустить собственное серийное производство.