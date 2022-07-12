На Западе признали невозможность успешного контрнаступления ВСУ

Independent: миллион солдат ВСУ провалят контрнаступление из-за раскрытия Киевом плана

Контрнаступление ВСУ на юге Украины потерпит неудачу по причине того, что украинское командование заранее публично предупредило Россию о своих планах. Невозможность успешной военной операции ВСУ признал старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг в статье для Independent.

«Обычно, когда вы начинаете контратаку, вам нужна оперативная неожиданность», — напомнил Уотлинг. По словам аналитика, Киев публично огласил свои планы, преследуя цель получить дополнительную поддержку со стороны Запада. Это дало возможность России заранее подготовиться и сосредоточить ресурсы на предполагаемом направлении атаки, чтобы нивелировать потенциальную угрозу.

Уотлинг констатировал, что при нынешних условиях даже миллион солдат не сможет успешно провести подобную военную операцию. По его мнению, ВСУ несомненно провалят контрнаступление из-за раскрытия своих планов.

Ранее заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил о подготовке к выполнению задачи по контрнаступлению ВСУ на юге страны. В эфире всеукраинского телемарафона он заявил, что Вооруженные силы (ВСУ) уже ведут работу по раскрытию планов и мест дислокации российских военных.

11 июля министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о приказе украинского президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. «Мы понимаем, что политически это крайне необходимо для нашей страны», — отметил глава украинского ведомства. Он уточнил, что численность ВСУ достигает 700 тысяч человек, в общей сложности к участию в военных действиях может быть привлечено около миллиона, вместе с Национальной гвардией страны, полицией и пограничной службой.