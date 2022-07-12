США обогнали Россию в гонке великих держав

SCMP: украинский конфликт позволил Вашингтону восстановить власть

Украинский конфликт позволил США восстановить былую власть, и это только начало, считает журналист, старший научный сотрудник института ISEAS в Сингапуре South China Morning Post (SCMP) Йорген Эрстрем Меллер.

По мнению автора, глобальная игра за власть напоминает сцену из кинофильма «Крестный отец», в котором персонаж Майкл Корлеоне, приняв управление семейным бизнесом, решает быстро избавиться от всех врагов. Так и оборона Украины после начала российской спецоперации дала шанс США укрепить свои позиции в качестве сверхдержавы, которыми они воспользовались. В результате Штаты обогнали Россию в гонке великих держав.

Следующим в списке будет Китай, считает Меллер, который впал в немилость Вашингтона из-за Тайваня, а также Иран, против которого создается новый альянс на Ближнем Востоке. Кроме того, угрозу Штатам представляет Северная Корея, которая занимает жесткую антиамериканскую позицию и продолжает развивать свое ядерное оружие.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и союзники балансируют на грани конфликта ядерных держав из-за развязанного ими противостояния на Украине. По мнению дипломата, недопустимы попытки «исказить логику сдерживания» и представить Россию страной, угрожающей остальным ядерным оружием.