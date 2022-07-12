Полковника МВД осудят за получение взятки в 15 миллионов рублей в гостинице

В Иркутске полковника МВД осудят за получение взятки в 15 миллионов рублей в гостинице

Бывшего начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД по Бурятии осудят за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области Карина Головачева.

По данным следствия, 26 июля 2021 года полковник юстиции, находясь в гостинице «Звезда» в Иркутске, получил через посредника взятку в виде муляжей денег, имитирующих 15 миллионов рублей. За вознаграждение высокопоставленный сотрудник МВД обещал прекратить преследование в отношении одного из фигурантов уголовного дела о мошенничестве и причинении имущественного ущерба.

После передачи денег фигуранта задержали сотрудники УФСБ России по Иркутской области. На время расследования его поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что речь идет о заместителе начальника Следственного управления (СУ) МВД по Республике Бурятия Андрее Бардаханове.