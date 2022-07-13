Посол ЛНР признал попадание украинских ракет по Луганску

Посол ЛНР Мирошник заявил, что ВСУ выпустили по Луганску девять ракет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 13 июня выпустили по Луганску девять ракет из реактивных систем залпового огня, большинство из которых были сбиты. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем официальном Telegram-канале.

Дипломат признал попадание части из них по городу, что привело к возгораниям на окраинах и падению осколков. «Точные данные ущерба и разрушений СЦКК ЛНР соберет уже в ближайшие часы», — написал Мирошник.

Он также призвал Народную милицию и российских военных усилить поиск и превентивное уничтожение вражеской артиллерии с помощью «оружия превосходящей мощности».

«Террористы не понимают человеческий язык. Террористы понимают только язык силы», — добавил посол.

Обстрел Луганска, который начался в ночь с 12 на 13 июля, предположительно, велся из американских систем HIMARS. Предположительно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сумели попасть в базу российских ПВО и склады боеприпасов.