Кремль ответил на вопрос о договоренностях по транзиту грузов в Калининград

Песков заявил об отсутствии договоренностей с ЕС по ситуации с транзитом в Калининград

Пока нет окончательных договоренностей по вопросу о транзите грузов в Калининградскую область. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны писали, что Европейский союз и Россия договорились о транзите грузов в Калининград. По данным собеседников издания, Брюссель предоставил документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России. Москву он «полностью удовлетворил».

«Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока констатировать, что эта проблема снята, не можем», — ответил на вопрос журналистов Песков.

Пресс-секретарь главы государства призвал всех «набраться терпения» и дождаться окончательного решения по вопросу транзита.

На информацию о разблокировке Евросоюзом транзита в регион России также отреагировали власти Калининградской области. Они заявили, что не получали никаких официальных уведомлений о снятии ограничений ни от Москвы, ни от Вильнюса.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Под санкции попал большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита, в ответ на действия Вильнюса.