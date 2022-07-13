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Диетолог назвала лучший продукт для замедления старения

ETNT: антиоксиданты в чернике помогают замедлить старение тела и мозга

Фото: Shutterstock

Черника — это лучший продукт для замедления старения, считает диетолог и автор книг по правильному питанию Лиза Янг. Она подробно аргументировала свою точку зрения изданию Eat This, Not That! (ETNT).

«Черника богата витаминами А и С и антиоксидантами, а также антоцианом, — рассказала Лиза Янг. — Антиоксиданты в чернике помогают предотвратить воспаление и защитить организм от окисления, приводящего к старению и болезням». Она назвала ягоду находкой для тех, кто хочет замедлить старение тела и мозга.

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Диетолог ссылается на исследование, опубликованное в Европейском журнале питания, которое показало, что черника не только предотвращает повреждение ДНК, ведущее к старению организма, но также может помочь в профилактике рака и других заболеваний, связанных с мутацией и разрушением ДНК. При этом исследователи обнаружили, что высушенные ягоды обладают теми же свойствами, что и свежие.

Янг приводит еще одно исследование, опубликованное в журнале Life Extension Magazine. Его авторы обнаружили, что ягода также может увеличивать продолжительность жизни и дольше поддерживать здоровье мозга благодаря огромному количеству антиоксидантов, содержащихся в одной порции.

Ранее эксперты назвали приводящие к раннему старению ошибки при уходе за кожей. Они отметили, что косметические средства нужно использовать правильно и грамотно сочетать их меж собой.

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Вера Владзиевская
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