В Херсоне начался демонтаж памятника участникам Евромайдана
В Херсоне начался окончательный демонтаж памятника участникам Евромайдана
Начался снос памятника участникам Евромайдана в Херсоне, объявила замглавы администрации области Екатерина Губарева в своем Telegram-канале.
«В Херсоне, наконец-то, окончательно демонтируют уродливый "памятник небесной сотне". Националисты в 2014-м году снесли памятник Ленину и установили флагшток со своим флагом», — сказано в сообщении замглавы администрации.
По ее словам, место на постаменте для нового монумента пока что вакантно.