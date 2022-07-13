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В Херсоне начался демонтаж памятника участникам Евромайдана

В Херсоне начался окончательный демонтаж памятника участникам Евромайдана

Фото: телеграм-канал «Губарева Катерина»

Начался снос памятника участникам Евромайдана в Херсоне, объявила замглавы администрации области Екатерина Губарева в своем Telegram-канале.

«В Херсоне, наконец-то, окончательно демонтируют уродливый "памятник небесной сотне". Националисты в 2014-м году снесли памятник Ленину и установили флагшток со своим флагом», — сказано в сообщении замглавы администрации.

По ее словам, место на постаменте для нового монумента пока что вакантно.

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Алевтина Запольская
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