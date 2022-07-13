Россиянину дали 9,5 лет колонии за убийство воров на заброшенной ферме

Под Тулой суд приговорил предпринимателя к 9,5 годам за убийство воров на складе фермы

Тульский областной суд приговорил к девяти годам и шести месяцам лишения свободы местного жителя за двойное убийство 38-летнего и 60-летнего мужчин. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Предприниматель признан виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») Уголовного кодекса (УК) РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить потерпевшим десять миллионов рублей.

По данным издания, 24 июня 2021 года в деревне Беликово Ленинского района на территории заброшенной фермы, которую бизнесмен использовал как склад, проникли два вора. Мужчина ударил их деревянным бруском по головам и связал, однако от полученных травм похитители скончались на месте. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант завернул тела убитых в одеяла и повез в поселок Иншинский, но был остановлен сотрудниками ДПС.

В прокуратуре запрашивали почти 20 лет колонии для осужденного и намерены обжаловать приговор. Сторона защиты также не согласна с решением суда.