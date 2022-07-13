Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российские полицейские задержали трех наркодилеров за сбыт гашиша

Подмосковные силовики задержали наркодилеров с 16 килограммами гашиша на 52 млн рублей

Кадр: МВД России

В Подмосковье оперативники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции задержали трех наркодилеров, занимавшихся сбытом запрещенных веществ. Об этом в среду, 13 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, вблизи села Глебовское житель столицы купил у наркоторговцев гашиш для перепродажи. По дороге в Москву, в Мытищах, мужчину остановили полицейские и нашли у него несколько мобильных телефонов, банковские карты и 30 брикетов с наркотиками массой около десяти килограммов.

Вскоре силовики задержали и поставщиков товара. Как оказалось, они арендовали дом в Ярославской области и хранили там более 16 килограммов гашиша на 130 тысяч разовых доз. Общая сумма изъятого вещества составила 52 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ. Фигурантов дела поместили в СИЗО.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Стамбуле завершились переговоры по вывозу украинского зерна
В США вынесли обвинения против укравших тексты песен Eagles мужчин
Кандидат в президенты Австрии допустил выход страны из ЕС из-за Украины
Суд арестовал московского депутата Яшина
Признание ЛНР со стороны КНДР назвали историческим событием
Наручные часы Гитлера продали на аукционе за 234 миллиона рублей
США нашли новый предмет для санкций против России
Российский судебный пристав пойдет под суд за миллионную взятку
Женщина топлес вышла на проезжую часть в Подмосковье и попала на видео
Canon и Nikon прекратят выпуск зеркальных камер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.