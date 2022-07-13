Российские полицейские задержали трех наркодилеров за сбыт гашиша

Подмосковные силовики задержали наркодилеров с 16 килограммами гашиша на 52 млн рублей

В Подмосковье оперативники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции задержали трех наркодилеров, занимавшихся сбытом запрещенных веществ. Об этом в среду, 13 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, вблизи села Глебовское житель столицы купил у наркоторговцев гашиш для перепродажи. По дороге в Москву, в Мытищах, мужчину остановили полицейские и нашли у него несколько мобильных телефонов, банковские карты и 30 брикетов с наркотиками массой около десяти килограммов.

Вскоре силовики задержали и поставщиков товара. Как оказалось, они арендовали дом в Ярославской области и хранили там более 16 килограммов гашиша на 130 тысяч разовых доз. Общая сумма изъятого вещества составила 52 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ. Фигурантов дела поместили в СИЗО.