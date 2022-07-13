В ДНР оценили влияние РСЗО HIMARS на ход боевых действий

Глава ДНР Пушилин заявил, что применение Киевом РСЗО HIMARS не влияет на ход СВО

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил влияние реактивных систем залпового огня HIMARS на ход специальной военной операции (СВО). По его мнению, применение Киевом американских РСЗО не сильно меняет картину боевых действий. Его цитирует РИА Новости.

Пушилин отметил, что дело здесь не в самих HIMARS — ситуацию на фронте меняет «циничное использование» любого тяжелого вооружения. Артиллерия или РСЗО, которые применяются «пакетным способом», затрудняют работу ПВО и наносят существенный вред жилым кварталам и другим объектам критической инфраструктуры, добавил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в ночь на 13 июля из РСЗО HIMARS был обстрелян Луганск. Повреждения, по его словам, получили здание воинской части и склад боеприпасов.

4 июля ВСУ впервые использовали для обстрелов Донецка реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленные на Украину из США. Также в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что по районам Донецка были выпущены снаряды калибром 155 миллиметров, артиллерия такого калибра применяется странами НАТО.

Россия направила ноты протеста всем странам, поставляющим оружие Киеву, глава МИД Сергей Лавров напомнил, что по условиям соглашений Украина не должна использовать западное оружие против мирных жителей.

Мировая история санкций



