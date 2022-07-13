Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР оценили влияние РСЗО HIMARS на ход боевых действий

Глава ДНР Пушилин заявил, что применение Киевом РСЗО HIMARS не влияет на ход СВО

Фото: Sgt. Dustin Biven / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил влияние реактивных систем залпового огня HIMARS на ход специальной военной операции (СВО). По его мнению, применение Киевом американских РСЗО не сильно меняет картину боевых действий. Его цитирует РИА Новости.

Пушилин отметил, что дело здесь не в самих HIMARS — ситуацию на фронте меняет «циничное использование» любого тяжелого вооружения. Артиллерия или РСЗО, которые применяются «пакетным способом», затрудняют работу ПВО и наносят существенный вред жилым кварталам и другим объектам критической инфраструктуры, добавил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в ночь на 13 июля из РСЗО HIMARS был обстрелян Луганск. Повреждения, по его словам, получили здание воинской части и склад боеприпасов.

4 июля ВСУ впервые использовали для обстрелов Донецка реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленные на Украину из США. Также в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что по районам Донецка были выпущены снаряды калибром 155 миллиметров, артиллерия такого калибра применяется странами НАТО.

Россия направила ноты протеста всем странам, поставляющим оружие Киеву, глава МИД Сергей Лавров напомнил, что по условиям соглашений Украина не должна использовать западное оружие против мирных жителей.

Мировая история санкций


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о полетах самолетов НАТО перед атакой на Новую Каховку
Россиянам разрешат продавать овощи и фрукты с огородов в продуктовых сетях
Названы условия помилования осужденной россиянки Сапеги
Россиянин уговорил шестилетнюю девочку прислать ему интимное видео
Россиянам назвали идеальные для озеленения лоджии растения
Стюардесса из Москвы обокрала пассажира на сотни тысяч и попалась полиции
Названа страна с самым подорожавшим бензином
В Россию стали звать меньше мигрантов
Женщина подобрала долларовую купюру и лишилась способности говорить
Песков прокомментировал информацию о формировании «собянинского полка»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.