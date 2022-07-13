Посетители зоопарка Нальчика увидели детеныша кенгуру

В зоопарке Нальчика впервые родился детеныш кенгуру. Об этом сообщает «Вести КБР».

«Детеныш появился на свет полгода назад. За всю историю зверинца в столице Кабардино-Балкарии – это первое потомство у таких животных», — говорится в сообщении.

Семейство принадлежит виду «кенгуру Беннета». В природе они обитают в Восточной Австралии и на острове Тасмания. Взрослые особи достигают роста оконного одного метра, а потомство рождается весом в один грамм.

По данным телеканала, в Нальчикском зоопарке обитают представители фауны многих стран и континентов. В общей сложности – около 150 видов животных и птиц, многие из которых занесены в Красную книгу.