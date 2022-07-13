Раскрыты влияющие на курс рубля факторы

Аналитик Суверов: при прогнозе курса рубля учитываются привычные и неожиданные факторы

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов раскрыл влияющие на курс рубля факторы. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, при прогнозе аналитики учитывают привычные и неожиданные факторы. Так, к привычным относятся ситуация с торговым балансом, уровень процентных ставок, цены на нефть, а также динамика международного рынка Forex.

Аналитик добавил, что к неожиданным факторам можно отнести темы, о которых ранее никто бы и не задумывался. Например, погашение облигаций ВЭБа на один миллиард долларов в рублях, приостановка бюджетного правила, выступления официальных лиц в защиту ослабления рубля, сказал эксперт.

«Слишком много изменчивых факторов влияет на курс валют, и это девальвирует точность прогнозов», — сказал Суверов.

Минфин уже предлагал ряд механизмов, которые бы позволили стабилизировать курс национальной валюты — в том числе интервенции с использованием доходов бюджета. По мнению министра финансов Антона Силуанова, в России необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования. Изменение курса рубля стоит бюджету России около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллару, рассказал он.