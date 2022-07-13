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На Кавказе в дикую природу выпустят трех леопардов

В Кавказском заповеднике 16 июля выпустят в дикую природу леопардов Лео, Хосту и Лауру

Фото: Tamar Assaf / Wikimedia

В Кавказском государственном заповеднике 16 июля выпустят в дикую природу трех переднеазиатских леопардов. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечалось, что это будет шестой выпуск животных в рамках программы реализации восстановления численности леопардов. Так, Лео, Хоста и Лаура отправятся в дикую природу 16 июля. Годом ранее в августе в заповеднике выпускали Кодора и Лабу, а также Баксана и Агуру — но уже в природном заказнике «Турмонский» в Северной Осетии.

Первый выпуск состоялся 15 июля 2016 года — на территорию заповедника выпустили Ахуна, Килли и Викторию. В 2018 году в национальном парке «Алания» в Северной Осетии выпустили Эльбруса и Волну, а 31 августа того же года в Кавказском заповеднике — леопарда Артека.

В нацпарке рассказали, что в настоящее время в дикой природе Кавказа живут шесть особей леопарда.

Ранее сообщалось, что в Сочи 15 июля впервые пройдет эколога-просветительский праздник День леопарда — его приурочили к дате выпуска в дикую природу первых животных, рожденных в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка.

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Дарья Рыбак
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