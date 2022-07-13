В США отказались признавать блокаду Калининграда

Госдеп США заявил, что блокады Калининграда не существует

Госдепартамент США прокомментировал ситуацию с транспортной блокадой Калининграда. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

Вашингтон отказался признавать блокаду Калининграда и заявил, что ее не существует, поскольку в город можно попадать разными способами.

«Важно отметить, что нет и никогда не было так называемой блокады Калининграда. Между основной частью РФ и Калининградом продолжаются перевозки пассажиров по различным маршрутам, а также доставка гуманитарных грузов и большинства других товаров», — подчеркивается в комментарии пресс-службы Госдепа.

Ведомство добавило, что США поддерживают действия Литвы по введению санкций против России.

Ранее, 13 июля, Еврокомиссия признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным. Однако она указала рядом условий о способе их доставки. Транзит автотранспортом по-прежнему остается под запретом.

Литва поддержала новые санкции Евросоюза и остановила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Глава региона Антон Алиханов уточнил, что ограничения распространяются на большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, включая строительные материалы, цемент и металлы.