Шестимесячная девочка умерла после пластической операции в российском регионе

В Новосибирске после операции по исправлению заячьей губы умерла шестимесячная девочка

Шестимесячная девочка из Барнаула умерла после операции по исправлению заячьей губы в новосибирской больнице. Об этом рассказала бабушка ребенка, пост которой опубликован в группе «ЧС54 | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

По ее словам, пятичасовую плановую операцию, после которой младенец перестал дышать, провели 12 мая в детской больнице скорой помощи. Предварительно были сданы все необходимые анализы. Кроме того, отсутствовали противопоказания к операции.

Женщина заявила, что родные девочки не могли получить информацию о ее состоянии. Мать к ребенку не пускали, а врачи ушли на выходные, оставив дежурных, которые предлагали дождаться лечащего медика.

«15 мая после трех дней на ИВЛ, в реанимации умерла наша Ангелиночка. Сепсис! — пишет бабушка девочки. — В результате выяснилось, что очень много осложнений, которых быть не должно при этой операции».

По данным Следственного комитета (СК) Новосибирской области, медики не оказали девочке своевременную помощь из-за ненадлежащей диагностики. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

По факту смерти ребенка возбуждено дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Следователи назначили медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти девочки.

Ранее в подмосковной больнице 14-летняя школьница умерла во время удаления аденоидов. При проведении операции у ребенка остановилось сердце. Врачам не удалось реанимировать подростка.