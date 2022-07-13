В США оценили рост влияния Патрушева после начала спецоперации

WP заявила об усилении влияния Патрушева после начала спецоперации на Украине

С момента, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев нарастил свое влияние во властных кругах. Об этом пишет The Washington Post (WP), оценивая работу политика.

Как напоминает издание, в первые три месяца с начала конфликта Патрушев дал серию интервью, в которых предрек Европе продовольственный кризис и тяжелую ситуацию с беженцами, а также заявил о распаде Украины на несколько государств. Кроме того, секретарь Совбеза призывал возродить «исторические традиции» в российской системе образования и комментировал экономическую политику России.

Журналисты считают, что на усиление роли Патрушева также указывает его недавний визит в Ереван на встречу с коллегами из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где он жестко раскритиковал политику США. Помимо этого, Патрушев, пишет издание, взял на себя ведущую роль в защите Калининграда в ситуации с блокированием поставок через Литву.

Опрошенные изданием эксперты считают, что идеи Патрушева лежат в основе решений, принятых Путиным. «Он является одной из немногих фигур, к которым прислушивается президент», — делится мнением основатель аналитической компании R.Politik Татьяна Становая. Она также отмечает, что Патрушев, вероятно, входил в ограниченное число людей из окружения главы государства, которые знали о планах начать спецоперацию на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии WP назвал выдумкой предположение издания об изменении роли Патрушева. По его словам, секретарь Совбеза всегда был активен в рамках своей «широкой сферы полномочий».

Представитель Совбеза Евгений Аношин также отверг мнение об усилении влияния Патрушева. По его словам, секретарь Совбеза — патриот, много лет преданный России и Путину.