Песков прокомментировал информацию о формировании «собянинского полка»

Пресс-секретарь Песков заявил, что Кремлю неизвестно о формировании «собянинского полка»

Кремль ничего не знает о якобы формировании «собянинского полка» — подразделения добровольцев из Москвы для участия в спецоперации на Украине. Так соответствующую информацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, нам ничего об этом не известно», — ответил он на вопрос журналистов.

Ранее издание «Медуза» (признано Минюстом России СМИ-иноагентом) сообщило, что в Москве формируется военный добровольческий батальон, называемый «собянинским полком».

12 июля Дмитрий Песков сообщил, что российские власти поддержали идею губернатора Приморского края Олега Кожемяки о создании отряда добровольцев для отправки в зону проведения спецоперации на Украине. По словам представителя Кремля, подобная инициатива заслуживает «самой высокой оценки».

Правительство Приморского края ранее сообщило, что в регионе начали подготовку отряда добровольцев для отправки в зону проведения спецоперации на Украине. По словам властей, участники отряда решили назвать его «Тигр».