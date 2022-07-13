Российская ПВО перехватила пять украинских ракет «Точка-У»

Минобороны заявило, что средства ПВО России перехватили пять украинских ракет «Точка-У»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять украинских баллистических ракет «Точка-У» в Луганской народной республике (ЛНР) и в Херсонской области. Об этом в среду, 13 июля, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российским военным удалось сбить 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в Харьковской области, Донецкой народной республике (ДНР), ЛНР и в районе Луганска.

Конашенков добавил, что ПВО России также уничтожила штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области и девять беспилотников под Харьковом, Николаевом и в ДНР.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 4192 единицы военной автомобильной спецтехники, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, 744 боевые машины РСЗО, 4050 бронемашин, 354 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 1522 беспилотника, 247 самолетов и 137 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало видео с уничтожением ракетами «Искандер» пусковых установок Harpoon из США в Одесской области. На кадрах видно момент удара российских ракет по технике противника.