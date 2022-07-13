Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российская ПВО перехватила пять украинских ракет «Точка-У»

Минобороны заявило, что средства ПВО России перехватили пять украинских ракет «Точка-У»

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять украинских баллистических ракет «Точка-У» в Луганской народной республике (ЛНР) и в Херсонской области. Об этом в среду, 13 июля, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российским военным удалось сбить 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в Харьковской области, Донецкой народной республике (ДНР), ЛНР и в районе Луганска.

Конашенков добавил, что ПВО России также уничтожила штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области и девять беспилотников под Харьковом, Николаевом и в ДНР.

Материалы по теме:
«Просто хочу, чтобы все закончилось» Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
«Просто хочу, чтобы все закончилось»Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
15 июня 2022
«Людей очень много» В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
«Людей очень много»В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
27 июня 2022
«Люди приезжают напуганные» Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
«Люди приезжают напуганные»Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
30 июня 2022

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 4192 единицы военной автомобильной спецтехники, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, 744 боевые машины РСЗО, 4050 бронемашин, 354 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 1522 беспилотника, 247 самолетов и 137 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало видео с уничтожением ракетами «Искандер» пусковых установок Harpoon из США в Одесской области. На кадрах видно момент удара российских ракет по технике противника.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударах по резервам группы «Каховка» на украинском заводе
Сотрудникам Zara дали работу на складах Wildberries
Росгвардейцы ликвидировали пехоту и боевую технику ВСУ
В России впервые с начала июня выявили более 3900 случаев коронавируса
«АвтоВАЗ» назвал начало производства Niva «настоящей победой»
Россиянам рассказали о засекреченных бомбоубежищах
Бывший врач Обамы усомнился в способности Байдена продержаться до конца срока
Запасы газа в ЕС стали расти вдвое медленнее из-за остановки «Северного потока»
Турция объявила конкурс на разработку двигателя для истребителя
Организаторы Уимблдона задумались об отстранении россиян в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.