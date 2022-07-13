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В Запорожье заявили об успешной защите АЭС российскими системами ПВО

Глава администрации Запорожья Балицкий: АЭС успешно защищается российскими ПВО

Фото: РИА Новости

Украинские ракеты, выпущенные по подконтрольным армии России городам Запорожской области и способные причинить ущерб Запорожской АЭС (ЗАЭС), сбивают российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в эфире Первого канала заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

«ЗАЭС работает, мирный атом защищен российским оружием. Ракеты, которые могут нанести ущерб, сбиваются российскими ПВО», — сообщил Балицкий. Он отметил, что целью ракетных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) является не только причинение материального ущерба, но и психологическое давление на жителей Запорожья.

«Это бьет по психике людей, которые работают на станции, чтобы они не работали, уходили, саботировали работу. Чтобы создавать те проблемы, которые могли бы аукнуться на мирных территориях, где запорожцы сегодня строят заводы, предприятия, восстанавливают мирную жизнь после того, как ушла украинская армия», — заявил Балицкий.

В течение всего дня 12 июля ВСУ пытались атаковать Энергодар с помощью боевых беспилотников. В МВД Запорожской области обвинили Киев в желании ударить по ЗАЭС.

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