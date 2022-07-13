В МВФ предупредили о риске рецессии в США

МВФ предупредил, что США становится все сложнее избежать рецессии из-за неверных мер

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) считает, что избежать рецессии в США становится все сложнее из-за ряда факторов. Неверный выбор мер в связи с высокой инфляцией негативно скажется на экономике страны и всего мира, предупреждается в отчете организации.

О рисках возникновения «дополнительных проблем» свидетельствуют такие факторы, как продолжающаяся пандемия COVID-19, трудности, связанные с поставками, а также обстоятельства, якобы связанные с проведением спецоперации России на Украине.

Ранее МВФ предсказал США самые высокие темпы роста ВВП в современной истории. По оценке специалистов организации, в 2022 году экономика США продолжит восстанавливаться от последствий пандемии и ВВП страны увеличится на 4,9 процента.