Работавший в РПЛ черногорский тренер раскритиковал покидающих Россию легионеров

Работавший в РПЛ черногорский тренер Божович раскритиковал покидающих Россию легионеров

Черногорский тренер Миодраг Божович, работавший с несколькими клубами Российской премьер-лиги (РПЛ), высказался о легионерах, решивших покинуть Россию. Об этом сообщает Sport 24.

Специалист раскритиковал таких футболистов и назвал их предателями. «Они должны целовать руку, которая их кормит. У них были хорошие контракты. Ни в одной другой стране они бы не смогли заработать столько, сколько в России», — заявил Божович.

Черногорец также порассуждал о последствиях отъезда легионеров для РПЛ. По его мнению, это пойдет на пользу лиге, так как в России существует множество возможностей для развития футбола.

Легионеры, выступающие в клубах РПЛ, получили право приостанавливать контракты с отечественными командами на фоне отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований. Ряд иностранцев покинули РПЛ, воспользовавшись данной опцией.