Россиянин уговорил шестилетнюю девочку прислать ему интимное видео

Житель Тюмень уговорил шестилетнюю девочку записать интимное видео и прислать ему

Житель Тюмени уговорил шестилетнюю девочку записать интимное видео и прислать ему. Об этом сообщили Ura.ru в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По информации агентства, 21-летний россиянин нашел дошкольницу в соцсетях. Мужчина после недолгой переписки предложил ребенку показать ему интимные части тела.

Девочка не только согласилась сняться обнаженной, но и сделала видео, пояснили в пресс-службе. Компрометирующие кадры увидела мать несовершеннолетней, когда чистила память на планшете. Она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По словам женщины, планшет девочке подарили для игр.

Житель Тюмени после произошедшего на 12 лет отправится в исправительную колонию строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда родителям несовершеннолетней.

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